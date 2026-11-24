Şəkərli diabet xəstələri üçün dövlət təminatı genişlənir: uşaqlara sensor və insulin pompası veriləcək
- 24 noyabr, 2026
- 18:22
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Azərbaycanda şəkərli diabet xəstələrinin dərman preparatları, inyeksiya və özünənəzarət vasitələri ilə təminatına dair normalar yenilənib. Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2026-cı il tarixli, 391 nömrəli qərarı 2005-ci ildən qüvvədə olan təminat qaydalarına dəyişiklik edir.
Yeniliklər insulin miqdarının fərdi tibbi ehtiyaca uyğun müəyyənləşdirilməsini, uşaqlar üçün müasir cihazların verilməsini və reseptlərin elektronlaşdırılmasını əhatə edir.
Şəkərli diabet uzunmüddətli müalicə və gündəlik nəzarət tələb edən xəstəlikdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, qanda qlükoza səviyyəsinin uzun müddət yüksək qalması göz, böyrək, sinir və ürək-damar sistemində ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Buna görə diabetə qayğı yalnız dərman verilməsi ilə məhdudlaşmır: mütəmadi müayinələr və qlükoza səviyyəsinə nəzarət də müalicənin mühüm hissəsidir.
Maliyyələşmənin artırılması nəzərdə tutulur
Şəkərli diabet xəstələrinin dövlət təminatı üçün 2026-cı ildə 69 milyon manat ayrılıb. 2027-ci ildə bu məbləğin 104 milyon manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Planlaşdırılan artım 35 milyon manat, yəni təxminən 51 faizdir. Hazırda 270 mindən çox vətəndaş dövlət proqramı çərçivəsində dərman preparatları və özünənəzarət vasitələri ilə təmin olunur.
Maliyyələşmənin artırılması xüsusilə gündəlik istifadə edilən vasitələr baxımından əhəmiyyət daşıyır. İnsulin, onun yeridilməsi üçün iynələr, qlükometr və test-striplər pasiyentlərin müalicəsində bir-birini tamamlayır. Onlardan birinin çatışmaması xəstəliyə gündəlik nəzarəti çətinləşdirə bilər.
İnsulin ehtiyacı hər pasiyent üçün ayrıca qiymətləndiriləcək
Yeni yanaşmada insulin miqdarı sabit rəqəm kimi deyil, həkim təyinatı və klinik göstərişlər əsasında müəyyən edilir. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən gündəlik təminat normasının 40 vahiddən 80 vahidədək, pubertat dövründə olan uşaqlar üçün isə ehtiyacdan asılı olaraq 100 vahidədək artırıldığı bildirilir.
Məlumatda müasir analoq insulinlərin təminatdakı payının 2025-ci ildəki 28 faizdən 2030-cu ilədək 80 faizə çatdırılmasının hədəfləndiyi də qeyd olunur.
Uşaqlar üçün hansı yeniliklər var?
Dəyişikliklərin mühüm hissəsi uşaqların ehtiyaclarına aiddir. Aşağı dozada insulinə ehtiyacı olan 0–7 yaşlı uşaqların həkim təyinatı əsasında insulin pompası ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 3–18 yaşlı uşaqlara isə istifadə edilən cihazın yaş göstərişləri nəzərə alınmaqla, qlükozanın davamlı monitorinqi üçün ayda iki sensor veriləcək.
Sensor qlükoza göstəricilərinin gün ərzində izlənməsinə imkan yaradır. Bu, uşağın vəziyyətinə gündəlik nəzarətdə ailəyə və müalicəni aparan həkimə kömək edə bilər. İnsulin pompası isə uyğun tibbi göstərişi olan uşaqlarda insulinin verilməsinin idarə olunması üçün nəzərdə tutulur. Hər iki vasitənin tətbiqi həkim qərarından və müəyyən edilmiş təminat şərtlərindən asılıdır.
Dərman və özünənəzarət vasitələrinin norması dəyişir
Qərara əsasən, şəkərsalıcı tablet preparatlarının gündəlik təminat norması müvafiq müalicə kateqoriyalarında iki tabletdən üç tabletədək artırılır. Bu yenilikdən 147 min vətəndaşın faydalanması gözlənilir. Semaqlutid preparatı da dövlət təminatı normalarına daxil edilir. Lakin onun təyinatı hər pasiyent üçün avtomatik nəzərdə tutulmur; müalicə seçimi tibbi göstərişə əsaslanır.
Qlükometrlərin hər üç ildən bir verilməsi, test-striplərlə təminatın isə müalicə kateqoriyalarına uyğun aparılması nəzərdə tutulur. İnsulin qələmləri üçün iynələrin illik təminat norması böyüklər üçün 365, uşaqlar üçün 730 ədəd müəyyən edilir. Bu fərq uşaqların müalicə və inyeksiya ehtiyaclarının ayrıca nəzərə alınmasına imkan verir.
Müayinə və resept qaydaları da yenilənir
Pasiyentlərin tibbi müşahidəsi təminatın digər istiqamətidir. Təqdim edilən məlumatda endokrinoloq müayinəsinin üç ayda bir, oftalmoloq və ümumi cərrah müayinələrinin isə ildə bir dəfə keçirilməsi göstərilir.
Dərman və tibbi vasitələr üçün elektron resept endokrinoloqun müəyyən etdiyi müalicə sxeminə uyğun olaraq yaşayış yeri üzrə ailə həkimi tərəfindən tərtib ediləcək. Bu qayda müalicə planı ilə dərman təminatı arasında əlaqəni qorumağa yönəlib.
Şəkərli diabetin diaqnostikası, ixtisaslı həkim müayinələri, xəstəliyin gedişinə nəzarət üçün bir sıra laborator və funksional müayinələr, eləcə də ağırlaşmalar zamanı stasionar müalicə icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində qarşılanır. Beləliklə, yenilənən dərman və tibbi vasitə təminatı xəstələrin artıq mövcud olan müayinə və müalicə imkanlarını tamamlayır.
Yeni normaların əsas məqsədi pasiyentlərin fərdi tibbi ehtiyaclarını daha dolğun qarşılamaqdır. Xüsusilə uşaqlar üçün sensor və pompa təminatı, insulin miqdarına fərdi yanaşma və gündəlik istifadə olunan vasitələrin normasının genişləndirilməsi həm xəstəliyə nəzarəti asanlaşdırmağa, həm də ailələrin xərclərini azaltmağa yönəlib.