    Sağlamlıq
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:15
    Nazirlik rəsmisi: Ən çox şikayətlər hotel və gözəllik salonlarında sanitar normaların pozulması ilə bağlıdır

    Ən çox şikayətlər hotellərdə təmizlik və yataq dəstlərinin dəyişdirilməsi, gözəllik salonlarında isə sanitar normaların pozulması ilə bağlı olur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş hüquqşünası Kamil Dəmirli deyib.

    Onun sözlərinə görə, qaydalar otaqların dezinfeksiya edilməsini, yataq dəstlərinin mütəmadi dəyişdirilməsini və salonlarda alətlərin ya birdəfəlik istifadəsini, ya da dezinfeksiyasını tələb edir:

    "Həmçinin, dəriyə invaziv müdaxilələrin aparılması qadağandır və istifadə olunan kosmetik vasitələrin təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədlər olmalıdır. Bu qaydalar infeksiyaların, o cümlədən hepatit kimi xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almağa xidmət edir".

    Sanitariya Səhiyyə Nazirliyi hotel gözəllik salonu Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi
    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

