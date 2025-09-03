Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

    Здоровье
    • 03 сентября, 2025
    • 15:45
    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

    Большинство жалоб в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана связано с уборкой и сменой постельного белья в отелях, а также с нарушениями санитарных норм в салонах красоты.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный юрист центра Кямиль Демирли.

    По его словам, правила требуют дезинфекции гостиничных номеров, регулярной смены постельного белья, а также использования одноразовых инструментов или их дезинфекцию в салонах:

    "Кроме того, запрещены инвазивные вмешательства на коже, необходимо наличие документов, подтверждающих безопасность используемых косметических средств. Эти правила направлены на предотвращение распространения инфекций, в том числе таких заболеваний, как гепатит".

