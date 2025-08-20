Haqqımızda

Şanxayda həkimlər başı bədənindən demək olar ki, qopmuş xəstənin həyatını xilas ediblər

Şanxayda həkimlər başı bədənindən demək olar ki, qopmuş xəstənin həyatını xilas ediblər Şanxayda həkimlər istehsalat zədəsi səbəbindən başı bədənindən demək olar ki, qopmuş adamın həyatını xilas ediblər.
Sağlamlıq
20 avqust 2025 05:54
Şanxayda həkimlər başı bədənindən demək olar ki, qopmuş xəstənin həyatını xilas ediblər

Şanxayda həkimlər istehsalat zədəsi səbəbindən başı bədənindən demək olar ki, qopmuş adamın həyatını xilas ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası (CCTV) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, şəhər sakini robot qolu ilə boyun nahiyəsindən aldığı zərbə nəticəsində xəsarət alıb.

Həkimlər ona boyun fəqərələrinin “baş və bədənin ayrılmasına” bənzər ciddi yerdəyişməsi, sinir və qan strukturlarının qopması, həmçinin onurğa beyninin əzilməsi diaqnozu qoyublar.

Kişi iflic keçirib və ürəyi dayanıb, lakin sonradan ürəyin fəaliyyəti bərpa edilib. Əməliyyat üç saat davam edib. Bu müddət ərzində həkimlər nəhəng hematomu çıxarıblar, kəsilmiş boyun fəqərələrini bərpa ediblər və xüsusi polad tutucu bağlayıblar.

Xəstə artıq özünə gəlib və xəstəxanadan evə buraxılıb. Artıq kişi müstəqil olaraq çiyinlərini və biləklərini hərəkət etdirə bilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi