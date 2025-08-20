Şanxayda həkimlər başı bədənindən demək olar ki, qopmuş xəstənin həyatını xilas ediblər

Şanxayda həkimlər istehsalat zədəsi səbəbindən başı bədənindən demək olar ki, qopmuş adamın həyatını xilas ediblər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası (CCTV) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, şəhər sakini robot qolu ilə boyun nahiyəsindən aldığı zərbə nəticəsində xəsarət alıb.
Həkimlər ona boyun fəqərələrinin “baş və bədənin ayrılmasına” bənzər ciddi yerdəyişməsi, sinir və qan strukturlarının qopması, həmçinin onurğa beyninin əzilməsi diaqnozu qoyublar.
Kişi iflic keçirib və ürəyi dayanıb, lakin sonradan ürəyin fəaliyyəti bərpa edilib. Əməliyyat üç saat davam edib. Bu müddət ərzində həkimlər nəhəng hematomu çıxarıblar, kəsilmiş boyun fəqərələrini bərpa ediblər və xüsusi polad tutucu bağlayıblar.
Xəstə artıq özünə gəlib və xəstəxanadan evə buraxılıb. Artıq kişi müstəqil olaraq çiyinlərini və biləklərini hərəkət etdirə bilir.