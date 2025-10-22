İlkin tibbi-sanitariya yardımının təşkili ilə bağlı metodoloji sənəd təqdim olunub
- 22 oktyabr, 2025
- 11:46
Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrində ilkin tibbi-sanitariya yardımının təşkili və göstərilməsi haqqında hazırlanmış metodoloji sənədin təqdimatı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbir TƏBİB-in Müşahidə Şurasının 21 iyul 2025-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş "İlkin Tibbi-Sanitariya Yardımının Təkmilləşdirilməsi üzrə Konsepsiya Sənədi" və Bərdə rayonu üzrə pilot layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər planına uyğun olaraq təşkil olunub.
Mərkəzi Xəstəxananın direktoru Vüsal Məmmədov ilkin tibbi-sanitariya yardımının təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatların regionlar üçün rolundan bəhs edib.
TƏBİB-in Hüquq departamentinin rəhbəri Aynur Hüseynova ilkin tibbi-sanitariya yardımı ilə bağlı münasibətlərin hüquqi müstəvidə tənzimlənməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verib:
"Metodiki sənədin hazırlanması zamanı mövcud normativ sənədlərə, yerli və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb".
TƏBİB-in İlkin səhiyyə xidməti departamentinin rəhbəri Rəşad Çobanlı müvafiq sahə üzrə aparılmış islahatlar və əldə olunmuş nəticələr barədə çıxış edib.
Təlimat sənədi TƏBİB-in Hüquq departamentinin Korporativ hüquq şöbəsinin baş məsləhətçisi Gülnar Hacıyeva tərəfindən təqdim olunub.
O, ilkin tibbi-sanitariya yardımının təşkili və göstərilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri, ilkin tibbi-sanitariya yardımı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsində tibb müəssisələrinin rolu, müvafiq sahəyə nəzarət və hesabatlılıq mexanizmləri, habelə xidmət keyfiyyətinin artırılması məqsədilə nəzərdə tutulan müasir yanaşmalar barədə məlumat verib.
Tədbir interaktiv müzakirələrlə davam edib, iştirakçıların praktikada qarşılaşdığı suallar cavablandırılıb.
Qeyd edək ki, sənəd TƏBİB-in tabeliyindəki ilkin tibbi-sanitariya yardımı göstərən müəssisələrin işçiləri üçün istiqamətverici xarakter daşıyır. Təlimat sənədinin tətbiqi ilkin səhiyyə xidmətlərinin daha səmərəli təşkili və əhalinin tibbi xidmətlərə daha əlçatan şəkildə çıxışının təmin olunması baxımından mühüm addım kimi dəyərləndirilir.