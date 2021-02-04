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Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и продуктов птицеводства из трех стран

Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и продуктов птицеводства из трех стран Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникать на территорию нашей республики из других стран, осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоот
Здоровье
4 февраля 2021 г. 20:00
Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и продуктов птицеводства из трех стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникать на территорию нашей республики из других стран, осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации Всемирной организации здоровья животных.

Как сообщили Report в Агентстве, а административно-территориальных единицах Индии - Махараштра (Maharashtra) и Гуджарат (Gujarat), Уэльса - Англесей (Anglesey) и Федеративной Республики Германия - Баварии (Bavaria) зафиксирована высокая заболеваемость птичьим гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и птицеводческой продукции из этих стран.

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Версия на азербайджанском языке Üç ölkədən diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına qadağa qoyuldu

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