Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и продуктов птицеводства из трех стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникать на территорию нашей республики из других стран, осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоот

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникать на территорию нашей республики из других стран, осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации Всемирной организации здоровья животных.

Как сообщили Report в Агентстве, а административно-территориальных единицах Индии - Махараштра (Maharashtra) и Гуджарат (Gujarat), Уэльса - Англесей (Anglesey) и Федеративной Республики Германия - Баварии (Bavaria) зафиксирована высокая заболеваемость птичьим гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и птицеводческой продукции из этих стран.