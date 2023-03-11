Замминистра: Работая сообща, мы сможем добиться результатов в решении проблем лиц, страдающих аутизмом

Работая сообща, мы сможем добиться более значительных результатов в решении проблем лиц, страдающих аутизмом.

Работая сообща, мы сможем добиться более значительных результатов в решении проблем лиц, страдающих аутизмом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

"Чем раньше выявляется проблема аутизма, тем быстрее происходит интеграция в общество лиц, страдающих аутизмом", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что интеграция таких детей в общество осуществляется по принципу инклюзивности.

Заместитель министра отметил, что для медицинских работников, занятых в этой сфере, организуются постоянные тренинги.