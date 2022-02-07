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Выявлено несколько кожных проявлений омикрон-штамма

Выявлено несколько кожных проявлений омикрон-штамма Британские врачи, создавшие приложение ZOE COVID для изучения данных о пациентах с коронавирусом, определили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма, которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 10:48
Выявлено несколько кожных проявлений омикрон-штамма

Британские врачи, создавшие приложение ZOE COVID для изучения данных о пациентах с коронавирусом, определили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма, которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Один из симптомов заболевания - "ковидные пальцы". Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными, иногда с сыпью и волдырями. Кроме того, у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы. Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется "на груди и шее - местах, куда попадают солнечные лучи".

У заболевших может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях. Другое высыпание схоже со следами обморожения - выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна. Об этом симптоме часто сообщают молодые люди.

Ранее специалисты назвали основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон" першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия).

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".

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