Врачи предупредили о вреде газировки для мозга

Врачи и диетологи предупредили, что газированные напитки могут плохо влиять на мозг, а также вызывать ряд психических и когнитивных расстройств.

Врачи и диетологи предупредили, что газированные напитки могут плохо влиять на мозг, а также вызывать ряд психических и когнитивных расстройств.

Как передает Report, об этом пишет портал Eat This, Not That! .

"Исследование показало, что употребление диетической газировки связано с повышенным риском инсульта и деменции", - рассказала американский диетолог Холли Клеймер.

Кроме того, согласно опубликованному в научном журнале Stroke исследованию, у любителей газировки в три раза чаще случаются инсульт и болезнь Альцгеймера.

В свою очередь, британский врач Крис Эйри предупредил, что газированные напитки с кофеином отрицательно сказываются на качестве и продолжительности сна. При этом подчеркивается, что нет разницы, газировка это с высоким содержанием сахара или диетическая.

Вместе с тем употребление таких напитков способно вызвать кофеиновую зависимость, и в случае отказа от газировки может наблюдаться ухудшение общего состояния: вялость, раздражительность или проблемы с концентрацией.

"Продолжительное употребление кофеина, содержащегося в газированных напитках, может привести к химическим изменениям в мозгу, которые заставят вас и ваш мозг жаждать большего", - отметила американский диетолог Бриттани Любек.

При этом результаты исследования, представленные в журнале Translational Psychiatry, показали, что часто употребление сахара в юности приводило к проблемам с памятью в более позднем возрасте.