Врач высказалась о способности кофе сжигать жир

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с корреспондентом сайта aif.ru рассказала, что мнение о том, что кофе способно бороться с лишним весом и сжигать его, имеет право на существование

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с корреспондентом сайта aif.ru рассказала, что мнение о том, что кофе способно бороться с лишним весом и сжигать его, имеет право на существование.

Как передает Report, по словам специалиста, кофеин, содержащийся в семенах кофе, угнетает фермент ФДЭ (фосфодиэстераза), что ведет к накоплению внутри клеток цАМФ (циклического аденозинмонофосфата), в результате чего усиливается распад гликогена, который иначе еще называют легкоиспользуемым источником энергии. И это при условии, что в зернах кофе содержится 1-2% кофеина, а в чае его более 2%.

"Запасы (резервы) гликогена используются организмом по-разному. Все зависит от функциональных особенностей клетки. Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи", - рассказала врач.

Она отметила, что спустя 12-18 часов голодания запасы гликогена в печени полностью истощаются.

Врач напомнила, что людям, у которых есть противопоказания к употреблению кофе, следует воздержаться от подобных методов "похудения". В частности, острожными следует быть с кофе людям с заболеваниями ЖКТ, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями, и т. д.