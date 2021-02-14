Врач назвал причины не отказываться от кофе

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему не стоит исключать кофе из ежедневного рациона.

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему не стоит исключать кофе из ежедневного рациона.

Как передает Report, по словам специалиста, мифы о вреде кофе связаны с кофеином и его стимулирующим действием. Между тем в кофе содержится всего 0,6–0,7% кофеина от общего состава — это намного меньше, чем в зеленом, черном чаях, мате, какао, энергетиках и БАДах. В этой связи врач назвал кофеин в разумных количествах полезным для здоровья.

Так, он может снять головную боль, устранить сонливость, повысить умственную и физическую активность, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды. Кроме того, согласно современным научным исследованиям, умеренное употребление кофе предотвращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета II типа и не способствует развитию сердечно-сосудистых патологий. Также кофе снижает риск развития рака печени, молочной железы и простаты.

Помимо этого, кофе полезен и с точки зрения косметологии, подчеркнул врач. Прежде всего, кофе активизирует микроциркуляцию кровотока — это питание кожи, а значит, профилактика преждевременного старения. Также он хорошо стимулирует лимфоток, а значит, борется с отеками и замедляет появление морщин. Кофе воздействует на особые ферменты, отвечающие за регенерацию кожи, замедляет ее увядание. Помимо этого кофе расщепляет жиры, что способствует борьбе с локальными жировыми отложениями. Также кофе повышает эластичность кожи и замедляет процессы увядания.

Арканников отметил, что врачи не рекомендуют пить кофе на голодный желудок, поскольку он повышает кислотность. Также его не стоит сочетать с алкогольными напитками.

«Кофеин облегчает проникновение алкоголя к мозгу, и гурманская радость в виде кофе с коньяком способна спровоцировать такое явление, как трезвое опьянение. Этот вредный союз провоцирует спутанность сознания и сердечную аритмию», — пояснил врач.

Помимо этого, осторожно пить кофе следует пожилым людям, поскольку кофеин помогает вымывать из организма кальций. Противопоказан кофе и беременным, поскольку негативно воздействует на плод. Также кофе способен быстро повышать артериальное давление, поэтому с осторожностью его нужно пить гипертоникам.

Что касается наружного применения кофе, здесь однозначное «нет» нужно сказать кофейной гуще для лица, подчеркнул Арканников. Между тем можно использовать некрепкий кофейный напиток в качестве естественного тоника.

Врач напомнил, что без негативных последствий можно выпить одну-две чашки кофе в день, но всё это индивидуально и зависит от состояния здоровья. Он отметил, что из двух распространенных сортов — робуста и арабика, первый богаче кофеином, второй — ароматными свойствами. Так что полезнее будет арабика.