ВОЗ: В борьбе с коронавирусом предстоит много работ

"Пока не приостановится распространение коронавируса, болезнь продолжит оставаться в нашей жизни. Поэтому нужно привыкнуть жить с вирусом".
Как передает Report, об этом сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.
Представитель ВОЗ сказала, что впереди ждет долгая дорога: "Ждут месяцы, в которые нам придется выполнять неприятные, непривычные и даже трудные работы. Потому что иного и короткого пути нет. Все должны соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, носить защитные маски. Медработники должны делать тесты и соблюдать изоляции, контактировавшие с больным люди должны определяться и браться на карантин. Только в такой форме мы можем уберечь себя и своих любимых".