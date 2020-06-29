ВОЗ: В борьбе с коронавирусом предстоит много работ

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"Пока не приостановится распространение коронавируса, болезнь продолжит оставаться в нашей жизни. Поэтому нужно привыкнуть жить с вирусом".

Как передает Report, об этом сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ сказала, что впереди ждет долгая дорога: "Ждут месяцы, в которые нам придется выполнять неприятные, непривычные и даже трудные работы. Потому что иного и короткого пути нет. Все должны соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, носить защитные маски. Медработники должны делать тесты и соблюдать изоляции, контактировавшие с больным люди должны определяться и браться на карантин. Только в такой форме мы можем уберечь себя и своих любимых".