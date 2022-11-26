ВОЗ призвала адаптировать стратегию борьбы с COVID-19 к конкретной ситуации в странах

Страны должны корректировать стратегию борьбы с пандемией COVID-19 таким образом, чтобы она учитывала местные условия и поведение коронавируса, важно также инвестировать средства в подготовку медицинского персонала.

Страны должны корректировать стратегию борьбы с пандемией COVID-19 таким образом, чтобы она учитывала местные условия и поведение коронавируса, важно также инвестировать средства в подготовку медицинского персонала.

Как передает Report, об этом заявили ТАСС в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя рост заболеваемости в ряде государств и регионов на фоне снижения в целом в мире числа выявляемых еженедельно случаев ковида.

"Мы находимся сегодня в лучшей ситуации, чем год или два года назад, имеем инструменты, включая вакцины, для борьбы с COVID-19", - отметил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. "Странам нужно адаптировать стратегию к вирусу и местной ситуации. Важно инвестировать в кадры здравоохранения, обеспечивать непрерывность работы служб здоровья", - подчеркнул он.