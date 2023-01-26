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ВОЗ: Фиксируется рост числа смертности от COVID-19 в мире

ВОЗ: Фиксируется рост числа смертности от COVID-19 в мире Более 11 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период с 26 декабря по 22 января, более 55 тыс. умерли. Число случаев инфицирования уменьшилось по сравнению с предыдущими 28 днями на 25%, а количество летальных исходов выросло на 13%.
Здоровье
26 января 2023 г. 05:46
ВОЗ: Фиксируется рост числа смертности от COVID-19 в мире

Более 11 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период с 26 декабря по 22 января, более 55 тыс. умерли. Число случаев инфицирования уменьшилось по сравнению с предыдущими 28 днями на 25%, а количество летальных исходов выросло на 13%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в мире за четыре недели зарегистрировали 11 044 336 случаев заражения и 55 108 летальных исходов.

За минувшую неделю (с 16 по 22 января) больше всего заболевших было выявлено в Японии - 672 526. Далее следуют США (323 721), Республика Корея (192 638), Китай (142 066) и Бразилия (114 916). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 3 922. Далее следуют Япония (2 779), Бразилия (952), Китай (617) и Испания (424).

По состоянию на 25 января в ВОЗ поступили сообщения о 664 873 023 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 724 248 умерших. За последние сутки было выявлено 179 108 случаев инфицирования, умерли 713 человек.

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Версия на азербайджанском языке Dörd həftə ərzində dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 13 faiz artıb

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