Вылечившийся от коронавируса врач: 94% зараженных лечатся дома - ИНТЕРВЬЮ

Известный пластический, реконструктивный и эстетический хирург Турции, профессор Этхем Гюнерен - один из вылечившихся от коронавируса медицинских работников. Он также сдал кровь для лечения других заболевших коллег методом плазмафереза. Э.Гюнерен дал интервью турецкому бюро Report.

- Доктор, сегодня сотни медицинских работников по всему миру стали жертвами коронавирусной пандемии. Вы тоже заразились этой инфекцией, но смогли победить болезнь. Как вы поняли, что больны коронавирусом?

- У меня очень большая семья. Пять семей живут на одной территории, в их числе мои отец и мать, сестра и братья. В нашей семье 6 врачей, которые работают в пяти разных больницах. Один или несколько из этих врачей заразились коронавирусом в больницах, где работали. Примерно 20 дней назад у меня появились первые симптомы инфекции - кашель, лихорадка, слабость. Сдав анализы, я узнал, что заболел коронавирусом. Затем тест прошли все члены семьи. Оказалось, что 14 человек, в том числе отец и мать, были инфицированы. Состояние 6 человек несколько ухудшилось, у них развилась пневмония. Мы поместили моих отца и мать в отделение реанимации Больницы при университете Безмиалем Вакыф, крупнейшего медицинского учреждения Турции. Их подключили к аппаратам искусственного дыхания. Я и все остальные заболевшие продолжили лечение дома в течение 14 дней.

- Как вы перенесли болезнь?

- 94% инфицированных коронавирусом переносят болезнь на ногах, лечатся дома. Остальные 2% госпитализируют, 2% проходят лечение в реанимации, 2% умирают. На самом деле, я должен признать, что в первые три дня боялся. Потому что вы не знаете, на какой стадии болезни находитесь. Эта инфекция у всех проявляется по-разному. Но через три дня я почувствовал прогресс. На седьмой день я победил вирус. Если между пятым и седьмым днями состояние нормализуется, значит, вы на пути к выздоровлению. Через неделю мы снова прошли тесты. Все были здоровы. Я вновь вышел на работу.

- Есть ли вероятность повторного заражения коронавирусом? Как вы защищаетесь от инфекции сейчас?

- В первые шесть недель после выздоровления от коронавируса иммунная система организма укрепляется, но затем вновь начинает постепенно ослабевать. Поэтому примерно через 6 недель возможно повторное заражение коронавирусом. Однако следующий этап считается фазой мутации. Мы также называем это мажорной мутацией. Неизвестно, как мутирует вирус на этом этапе.

Если это мажорная мутация, то защититься в этом случае невозможно. Поэтому я в течение дня ношу маску и соблюдаю социальную дистанцию. Кроме того, сейчас наша больница предназначена исключительно для пациентов с коронавирусом, и операции практически не проводятся. Хотя нет большой необходимости в моем присутствии в больнице, я выхожу на работу. В целом, больницы Турции проводят серьезную и успешную работу по борьбе с коронавирусом. Это говорит о сильной системе здравоохранения страны.

- Сегодня число жертв пандемии в США и странах Европы неуклонно растет. Как вы оцениваете данную ситуацию с позиции врача?

- Я считаю, что правительства в первые дни не смогли оценить всю серьезность ситуации, поэтому мы дошли до такого состояния. Если бы все страны, в том числе Турция, с первых дней закрыли свои границы, мы не заплатили бы такую тяжелую цену. Турция вначале закрыла границу только с Ираном, что было своевременным решением. Однако запрет не распространился на тех, кто приезжал из Европы. В то же время в Турции, как и в Иране и Южной Корее, все население должно пройти тест на коронавирус. Потому что есть скрытые носители инфекции, и, в основном, это молодые люди. Мы также можем назвать коронавирус сезонным заболеванием, которое будет держаться в течение как минимум трех месяцев.

- Как вы думаете, когда найдут вакцину от коронавируса? Какие изменения могут произойти в жизни людей после того, как эта болезнь будет побеждена?

- Конечно, вакцину найдут. Инфицированный коронавирусом человек может стать донором и сдавать кровь уже через 14 дней. Я также стал добровольным донором. Так, излечившийся от коронавируса человек может сдавать кровь три раза, и тем самым помочь другому пациенту вылечиться. Естественно, после победы над коронавирусом многое изменится в мире. Социальные эксперименты показывают, что множество людей не моют руки после посещения туалета. Эта инфекция научит людей соблюдать правила гигиены, люди начнут ценить многие вещи, а, самое главное, свое здоровье.

Автор: Вусала Аббасова