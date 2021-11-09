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В зоопарке Сингапура обнаружили вспышку коронавируса среди львов

В зоопарке Сингапура обнаружили вспышку коронавируса среди львов Власти Сингапура выявили вспышку коронавируса среди львов в зоопарке города-государства.
Здоровье
9 ноября 2021 г. 18:33
В зоопарке Сингапура обнаружили вспышку коронавируса среди львов

Власти Сингапура выявили вспышку коронавируса среди львов в зоопарке города-государства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила животноводческая и ветеринарная служба республики.

"У четырех азиатских и одного африканского львов в последние дни наблюдались симптомы простуды. Проведенные тесты подтвердили заражение коронавирусом азиатских львов", - указывается в заявлении. "Пятый тест находится на исследовании", - добавили в ведомстве.

Заболевшие животные были изолированы от других. Всего в зоопарке содержатся девять азиатских и пять африканских львов.

По предварительной информации, животные заразились коронавирусом от одного из смотрителей зоопарка.

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