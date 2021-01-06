В TƏBİB назначен новый заведующий отделом

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) новое кадровое назначение.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Согласно приказу, Сарраф Гусейнов назначен на должность заведующего отделом канцелярии и архива TƏBİB.

Отметим, что Сарраф Балахан оглу Гусейнов родился в 1986 году. Ранее С.Гусейнов был советником ректора по общественным вопросам и проректором по воспитательной работе в Азербайджанском университете языков.

Он также является преподавателем в Азербайджанском университете языков, Западно-Каспийском университете и проекте телеуроков Министерства образования.