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В Швейцарии продлили бесплатную вакцинацию от коронавируса до конца 2023 года

В Швейцарии продлили бесплатную вакцинацию от коронавируса до конца 2023 года Вакцинация от коронавируса останется бесплатной для жителей Швейцарии до конца 2023 года.
Здоровье
16 декабря 2022 г. 16:15
В Швейцарии продлили бесплатную вакцинацию от коронавируса до конца 2023 года

Вакцинация от коронавируса останется бесплатной для жителей Швейцарии до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняло в пятницу правительство страны.

"Вакцинация от COVID-19 останется бесплатной для населения в 2023 году. На своем заседании 16 декабря Федеральный совет продлил до конца 2023 года и частично адаптировал положения постановления об эпидемиях, касающиеся покрытия расходов в связи с вакцинацией", - сообщило правительство на своем сайте.

Оно также продлило до конца 2023 года действие своего решения, принятого в феврале текущего года, о возможной передаче другим государствам неиспользованных доз вакцины от ковида. Всего в 2023 году может быть продано или передано бесплатно другим странам до 13 млн доз, пояснило правительство.

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии во вторник сообщило, что с 7 по 13 декабря в стране зарегистрировали 16 362 случая заражения коронавирусом, что существенно меньше, чем за предшествующую неделю.

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