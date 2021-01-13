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В ноябре медработникам дополнительно выплачено 20 млн манатов

В ноябре медработникам дополнительно выплачено 20 млн манатов Срок выплаты надбавок к заработной плате медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 31 марта 2021 года
Здоровье
13 января 2021 г. 10:34
В ноябре медработникам дополнительно выплачено 20 млн манатов
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Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана выплатило доплаты (пропорционально времени работы) медицинским и немедицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции, за ноябрь.

Как сообщили Report в Агентстве, в ноябре пропорционально рабочему времени/часу 13 641 медицинскому работнику и 3 114 немедицинским работникам из 33 государственных медицинских учреждений по городу Баку и 78 государственным медучреждениям по другим городам и районам республики была выплачена срочная надбавка в размере 20 миллионов манатов.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 2 от 08 января 2021 года срок выплаты надбавок к заработной плате медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлен до 31 марта 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Tibb işçilərinə noyabr ayı üzrə 20 milyon manat əlavə ödənib

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