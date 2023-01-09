В Новой Зеландии выявили субвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кракен"

Новый субвариант "омикрон"-штамма коронавируса XBB.1.5, известный также как "кракен" и обладающий очень высокой способностью к распространению, обнаружен в Новой Зеландии.

Новый субвариант "омикрон"-штамма коронавируса XBB.1.5, известный также как "кракен" и обладающий очень высокой способностью к распространению, обнаружен в Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила местная радиостанция Radio New Zealand.

По данным Минздрава страны, субвариант был обнаружен после секвенирования генома вируса, выявленного у двух пациентов, обследованных в Институте экологических наук и исследований (ESR) в конце прошлой недели. "Появление XBB.1.5 в Новой Зеландии не является неожиданным, особенно после того, как этот субвариант был обнаружен в соседней Австралии", - приводит радиостанция слова представителя министерства.

Также в ведомстве сообщили, что пока не могут спрогнозировать, как XBB.1.5 будет распространяться в Новой Зеландии с учетом высоких показателей иммунизации населения и повлияет ли его появление на общий уровень заболеваемости COVID-19.

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 был впервые обнаружен минувшей осенью в Нью-Йорке на восточном побережье США. На текущий день он выявлен на территории около 30 стран мира. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "кракен" является наиболее заразным подвариантом коронавируса, обнаруженным до сих пор во время пандемии. При этом, согласно выводам ВОЗ, пока нет признаков того, что XBB.1.5 вызывает особо тяжелые формы заболевания.