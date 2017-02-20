Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве здравоохранения подписан указ по усилению мер по борьбе с коррупцией.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, указ "об усилении мер по борьбе с коррупцией" подписан согласно распоряжению № 2/17 Администрации президента от 05.01.2017.

Согласно указу, главам управлений и учреждений министерства здравоохранения поручено принимать меры по обеспечению строгого контроля над выдачей лекарств, предусмотренных для льготных групп населения и в рамках государственных программ и мероприятий, повышению прозрачности во всех областях медицинской деятельности, расходованию по назначению бюджетных средств, выделенных медицинским учреждениям, усилению контроля над качеством и безопасностью лекарственных препаратов в соответствии с законодательством, повышению прозрачности во время приема медицинских кадров на работу и постдипломной подготовки.

В соответствии с указом, заведующим соответствующими отделами и секторами поручено тщательно расследовать поступившие жалобы от граждан о негативных случаях при оказании медицинской помощи.

С целью обсуждения и подготовки механизма исполнения указа, прошло заседание с участием заведующих соответствующими отделами минздрава.

На мероприятии была подчеркнута важность указа, с целью принятия необходимых мер велись обсуждения, приняты решения.