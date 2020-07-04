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В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах

В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах В рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры
Здравоохранение
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4 июля 2020 г. 15:25
В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 209 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 52 объектах общественного питания, 157 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации просветительского характера.

На 78 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут продолжать проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке Daha 78 obyektdə qanun pozuntuları aşkarlandı

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