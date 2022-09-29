В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека с положительными результатами теста на COVID-19 скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 374 человека вылечились, 9 913 – скончались, число активных больных составляет 1 024.

За последние сутки в стране проведено 2 456 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 247 567 тестов.