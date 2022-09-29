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В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились.
Здоровье
29 сентября 2022 г. 16:49
В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека с положительными результатами теста на COVID-19 скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 374 человека вылечились, 9 913 – скончались, число активных больных составляет 1 024.

За последние сутки в стране проведено 2 456 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 247 567 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 149 new COVID-19 cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 149 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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