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В Азербайджане за сутки 329 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 329 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 358 пациентов вылечились.
Здоровье
10 января 2022 г. 15:43
В Азербайджане за сутки 329 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 358 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 12 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 919 человек вылечились, 8 457 – скончались, число активных больных составляет 7 187.

За последние сутки в стране проведено 5 247 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 948 270 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 329 new COVID-19 cases, 12 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 329 nəfər koronavirusa yoluxub, 12 nəfər ölüb

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