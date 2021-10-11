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В Азербайджане впервые выполнена операция по замене пищевода у младенца

В Азербайджане впервые выполнена операция по замене пищевода у младенца В Азербайджане впервые выполнена операция по замене пищевода у младенца.
Здоровье
11 октября 2021 г. 11:44
В Азербайджане впервые выполнена операция по замене пищевода у младенца

В Азербайджане впервые выполнена операция по замене пищевода у младенца.

Как передает Report, детский хирург Гюндуз Агаев выполнил гастростомию ребенку, рожденному с фистулезной атрезией пищевода (врожденное отсутствие большой части пищевода).

По информации, младенец, живущий с резиновой трубой вместо пищевода после исполнения года был привезен в Баку на повторную операцию. Доктор медицинских наук России Г. Агаев провел операцию по замене пищевода.

Сообщается, что подобная операция в Азербайджане проведена впервые.

Младенец, с рождения не принимающий пищу перорально, после операции в течение месяца питался частично перорально и частично через зонд, введенный в тонкую кишку, который после появления навыка глотания, был удален.

В настоящее время ребенок находится под надзором врача, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Версия на английском языке ФотоEsophageal replacement surgery performed in Azerbaijan for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə körpənin qida borusunun əvəzlənməsi əməliyyatı icra olunub

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