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В Азербайджане пройдет мониторинг в связи с птичьим гриппом 

В Азербайджане пройдет мониторинг в связи с птичьим гриппом  Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и различных уполномоченных структур, проведет 11-15 декабря эпизоотические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гри
Здоровье
8 декабря 2023 г. 10:35
В Азербайджане пройдет мониторинг в связи с птичьим гриппом 

Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и различных уполномоченных структур, проведет 11-15 декабря эпизоотические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг пройдет среди диких птиц в охотничьих угодьях Агзыбир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых и морских зонах Абшеронского, Ширванского, Акгёльского, Гызылагаджского национальных парков, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы будут изъяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях большого и малого объема в Абшеронском, Хызинском, Шабранском, Сиязанском, Лянкяранском, Лерикоском, Гаджигабульском, Биласуварском, Бардинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitorinqlər keçiriləcək

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