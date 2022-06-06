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В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки

В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки "В Азербайджане все заболевания следует включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, сюда следует включить лечение заболеваний с высокими показателями смертности".
Здоровье
6 июня 2022 г. 13:43
В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки

"В Азербайджане все заболевания следует включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, сюда следует включить лечение заболеваний с высокими показателями смертности".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что на сегодняшний день средства Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию могут полностью не покрыть лечение всех заболеваний, однако со временем финансирование будет увеличиваться, включая поступления из госбюджета и других источников.

"Сегодня около 1700 пациентов ждут трансплантации почки, тысячи людей в ожидании пересадки различных органов. Мы приняли соответствующий закон, работа в этом направлении продолжается", - добавил Амирасланов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda böyrək transplantasiyası gözləyən şəxslərin sayı açıqlanıb

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