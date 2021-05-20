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В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК

В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК Реорганизуются несколько медицинских учреждений
Здоровье
20 мая 2021 г. 10:15
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
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В Азербайджане реорганизуются несколько медицинских учреждений.

По информации Report, юридическое лицо публичного права "Клинический медицинский центр" реорганизуется путем присоединения к нему Детской клинической больницы № 2 им. профессора А.Гараева, Детской больницы № 3 и Клинического родильного дома № 5 им. Ш.Алескеровой.

Юридическое лицо публичного права "Локбатанский медицинский центр" реорганизуется путем присоединения к нему Объединенной детской больницы № 4.

Юридическое лицо публичного права "Республиканская клиническая больница им. М.А.Миргасымова" реорганизуется путем присоединения к нему юридического лица публичного права "Республиканская детская клиническая больница".

Юридическое лицо публичного права "Наримановский медицинский центр" реорганизуется путем присоединения к нему Детской инфекционной больницы № 7, Городской поликлиники № 8, Городской поликлиники №18 и Детской поликлиники № 6.

Юридическое лицо публичного права "Сабунчинский медицинский центр" реорганизуется путем присоединения к нему Объединенной городской больницы № 7, Детской инфекционной больницы № 5 и юридического лица публичного права "Родильный дом № 2".

Юридическое лицо публичного права "Сумгайытский медицинский центр" реорганизуется путем присоединения к нему юридического лица публичного права "Сумгайытская городская больница № 1", Городской больницы № 2, Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи и Сумгайытской детской больницы.

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