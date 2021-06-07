В Азербайджане начато применение вакцины Pfizer

С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут привиться вакциной Pfizer от нового типа коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут привиться вакциной Pfizer от нового типа коронавирусной инфекции.

Как сообщает Report, это расширяет возможности выбора вакцины гражданами страны.

Данной вакциной можно привиться в Бакинском медицинском центре и в Центральной клинической больнице.

Каждый достигший 18-летия и не имеющий противопоказаний гражданин может быть вакцинирован.

Электронную очередь на вакцинацию можно занять посредством сайта https://randevu.its.gov.az/.

Не требуется повторной регистрации для введения второй дозы вакцины через 28 дней после первой дозы. Так как при первой прививке формируется автоматическая электронная очередь на вторую дозу с тем же часовым интервалом и местом.