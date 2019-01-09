Директор центра: В Азербайджане ежегодно 20-25 тыс человек заболевают сахарным диабетом

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По данным на начало текущего года, в Азербайджане 243 226 больных сахарным диабетом.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Республиканского эндокринологического центра Юсиф Исмизаде.

Он сообщил, что 53 401 из них - нуждаются в инсулине, 36 963 – в инсулине и сахаропонижающих таблетках, 152 862- в таблетках.

Среди нуждающихся в инсулине больных - 1600 несовершеннолетних, отметил Ю.Исмизаде, добавив, что все взятые на учет больные сахарным диабетом обеспечены инсулином и другими сахаропонижающими лекарственными препаратами, средствами самоконтроля, страдающим от этой болезни детям выдано 90 инсулиновых помп.

Он отметил, что для рационализации учета больных сахарным диабетом и обеспечения лекарственными препаратами и средствами самоконтроля создан единый регистр этих больных: "Ежегодно регистрируются 20-25 тыс новых больных сахарным диабетом. По Баку уже завершено усовершенствование электронного регистра и базы данных. В настоящее время 65 455 больных сахарным диабетом обеспечены электронной картой здоровья. В регионах эта работа завершится за 6 месяцев 2019 года".

Ю.Исмизаде подчеркнул, что с целью профилактики болезни сахарного диабета в медучреждениях созданы учебные диабетические школы, эта сеть расширена, в этом году планируется начало работы таких школ еще в 12 регионах.