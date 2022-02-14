Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с "Сертификатом о вакцинации"

Cогласно решению Кабинета министров, с 15 февраля "Сертификат о вакцинации" лиц, привившихся второй дозой вакцины более шести месяцев назад, будет считаться недействительным.

Cогласно решению Кабинета министров, с 15 февраля "Сертификат о вакцинации" лиц, привившихся второй дозой вакцины более шести месяцев назад, будет считаться недействительным.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отметим, что с завтрашнего дня лица старше 18 лет будут допускаться в предприятия общественного питания (кафе, рестораны и др.), гостиницы, крупные торговые центры, спортивные и оздоровительные объекты, на свадьбы или другие торжества, вузы и колледжи только с действующими сертификатами о вакцинации, об иммунитете и противопоказаниях.