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Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с "Сертификатом о вакцинации"

Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с "Сертификатом о вакцинации" Cогласно решению Кабинета министров, с 15 февраля "Сертификат о вакцинации" лиц, привившихся второй дозой вакцины более шести месяцев назад, будет считаться недействительным.
Здоровье
14 февраля 2022 г. 18:52
Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с Сертификатом о вакцинации

Cогласно решению Кабинета министров, с 15 февраля "Сертификат о вакцинации" лиц, привившихся второй дозой вакцины более шести месяцев назад, будет считаться недействительным.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отметим, что с завтрашнего дня лица старше 18 лет будут допускаться в предприятия общественного питания (кафе, рестораны и др.), гостиницы, крупные торговые центры, спортивные и оздоровительные объекты, на свадьбы или другие торжества, вузы и колледжи только с действующими сертификатами о вакцинации, об иммунитете и противопоказаниях.

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Версия на английском языке Health agencies appeal to population over Certificate of Vaccination
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə qurumları “Peyvənd sertifikatı” ilə bağlı əhaliyə çağırış edib

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