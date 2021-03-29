Ученые выявили связь между кофе и массой тела младенцев

Беременные женщины, употребляющие кофе, в будущем рожают детей с более низкой массой и размером тела, чем те, кто полностью отказался от подобных напитков.

Беременные женщины, употребляющие кофе, в будущем рожают детей с более низкой массой и размером тела, чем те, кто полностью отказался от подобных напитков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , к такому выводу пришли ученые из Национального института Здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер.

Как пояснила доктор медицинских наук и один из авторов исследования Кэтрин Л. Грантц, их данные показали, что во время ожидания ребенка стоит ограничить или вовсе отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Так, ученые проанализировали данные более двух тысяч женщин, находившихся на восьмой-тринадцатой неделе беременности. Они были здоровы и не курили, а с 10 по 13 неделю сдали образцы крови, которые исследовали на содержание кофеина и параксантина — соединения, вырабатывающегося при его расщеплении.

Выяснилось, что у женщин, которые потребляли около 50 миллиграммов кофеина в день (что эквивалентно половине чашки кофе), младенцы были на 66 граммов легче, чем у тех, кто вовсе не употреблял этот стимулятор.

Так, по словам ученых, кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в плаценте, что может снизить кровоснабжение плода и замедлить его рост. Кроме того, исследователи полагают, что это вещество может потенциально нарушить работу гормонов стресса у ребенка, подвергая его риску быстрого набора веса и ожирения после рождения, а также повышает шансы на развитие болезней сердца и диабета в будущем.

Предыдущие исследования показывали, что даже умеренное потребление кофеина, содержащегося в двух чашках напитка, может привести к риску задержки внутриутробного развития плода, а также повысить шансы на низкую массу тела при рождении.