Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19

Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.

Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным COVID-19 из 20 медучреждений по всему миру.

На основе так называемого федеративного метода тестирования они обучили модель искусственного интеллекта рассчитывать необходимый объем кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95 процентов, специфичность - 88 процентов.

Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность. Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19: врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.

Поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается, алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов, убеждены исследователи.