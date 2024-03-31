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Ученые нашли способ предсказать рак за десятилетия до его появления

Ученые нашли способ предсказать рак за десятилетия до его появления Британские ученые из института рака при Кембриджском университете разработали тесты на обнаружение клеток, которые могут превратиться в раковые опухоли спустя десятилетия.
Здоровье
31 марта 2024 г. 20:30
Ученые нашли способ предсказать рак за десятилетия до его появления

Британские ученые из института рака при Кембриджском университете разработали тесты на обнаружение клеток, которые могут превратиться в раковые опухоли спустя десятилетия.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

В исследовании использовались недавние открытия, которые показали, что у многих людей развиваются предраковые состояния, которые в течение длительного периода времени не проявляются.

"Латентный период развития рака может длиться годами, а иногда и десятилетием или двумя, прежде чем заболевание внезапно проявится", — объяснила директор института, профессор Ребекка Фицджеральд.

Одним из новых способов сбора образцов тканей стала цитогубка — губка на веревке, которая глотается как таблетка. В желудке материал расширяется, а затем его вытягивают по пищеводу наружу. Затем ученые изучают полученные таким образом клетки на предмет особых белков TFF3, который сигнализирует о предраковом состоянии тканей пищевода.

Аналогичным образом тесты клеток крови позволили обнаружить биомаркеры, указывающие на риск развития лейкемии за 10-20 лет до проявления болезни.

По словам исследователей, методика позволит бороться с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, когда они хорошо поддаются лечению, или даже полностью предотвращать дальнейшее развитие рака.

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