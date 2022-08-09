TƏBİB ищет врачей

Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB) объявляет набор врачей-специалистов (в том числе получивших образование за рубежом) в подведомственные медицинские учреждения.

Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB) объявляет набор врачей-специалистов (в том числе получивших образование за рубежом) в подведомственные медицинские учреждения.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Врачи-специалисты, желающие устроиться на работу в подведомственные объединению медицинские учреждения, должны заполнить анкету на сайте https://bit.ly/3jaıfcx и вместе с электронными копиями необходимых документов отправить на адрес электронной почты [email protected]

В разделе “Тема” электронного письма должно быть указано название желаемой должности и медицинского учреждения. В случае, если кандидат желает обратиться в несколько медицинских учреждений, он должен сделать пометку в соответствующем разделе анкеты.