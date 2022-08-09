О нас

TƏBİB ищет врачей

TƏBİB ищет врачей Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB) объявляет набор врачей-специалистов (в том числе получивших образование за рубежом) в подведомственные медицинские учреждения.
Здоровье
9 августа 2022 г. 11:27
TƏBİB ищет врачей

Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB) объявляет набор врачей-специалистов (в том числе получивших образование за рубежом) в подведомственные медицинские учреждения.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Врачи-специалисты, желающие устроиться на работу в подведомственные объединению медицинские учреждения, должны заполнить анкету на сайте https://bit.ly/3jaıfcx и вместе с электронными копиями необходимых документов отправить на адрес электронной почты [email protected]

В разделе “Тема” электронного письма должно быть указано название желаемой должности и медицинского учреждения. В случае, если кандидат желает обратиться в несколько медицинских учреждений, он должен сделать пометку в соответствующем разделе анкеты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке TƏBİB həkim axtarır

Самое читаемое

В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi