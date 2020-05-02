TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 2 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 5 697 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 152 597 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 894 случаев заражения инфекцией, 1 411 из них вылечились, 25 умерли, лечение 458 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 14 чел. - тяжелое, 23 чел. - средней тяжести, остальных - стабильное.