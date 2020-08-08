Стало известно, в каких клиниках задействованы врачи из Китая и Италии

Из Китая и Италии в Азербайджан прибыли рабочие группы. Мы тесно сотрудничаем с ними.

Из Китая и Италии в Азербайджан прибыли рабочие группы. Мы тесно сотрудничаем с ними.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом TƏBİB Ягут Гараева.

"В онлайн-режиме мы ведем переговоры с врачами из постсоветских стран. Мы приглашаем специалистов из других стран и обмениваемся с ними опытом", - сказала она.

По словам Я.Гараевой, прибытие врачей в Азербайджан осуществляется в рамках межгосударственного соглашения: "В настоящее время во многих странах наблюдается снижение числа инфицированных. Врачи из Китая и Италии работают в клиниках, принимающих наибольшее число инфицированных коронавирусом. Они оказывают огромную помощь нашим врачам и сотрудникам, задействованным в организационных работах”.