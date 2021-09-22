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Созданы нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса

Созданы нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса Биологи разработали четыре нано-антитела, которые могут соединяться с частицами разновидностей коронавируса нового типа и нейтрализовать их
Здоровье
22 сентября 2021 г. 16:06
Созданы нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса

Биологи разработали четыре нано-антитела, которые могут соединяться с частицами разновидностей коронавируса нового типа и нейтрализовать их.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нано-антитела – это особый подтип антител, который состоит лишь из одного случайно устроенного блока, из которых обычно собираются молекулы полных антител. Главная их отличительная черта заключается в высокой стабильности, что расширяет их терапевтическую применимость.

Молекулярные биологи под руководством профессора Оксфордского университета Джеймса Найсмита использовала иммунитет лам для создания четырех нано-антител, способных соединяться с белком RBD – главной "боевой" частью оболочки коронавируса.

Год назад Найсмит и его коллеги уже проводили подобные исследования, в рамках которых они создали две подобных молекулы, способных нейтрализовать те штаммы SARS-CoV-2, которые были выделены еще во время первых вспышек COVID-19 в Ухане. Появление новых разновидностей коронавируса заставило британских исследователей приступить к повторной разработке нано-антител.

Для этого ученые подготовили набор фрагментов оболочки и других вирусных белков и ввели их в организм одной из лам, живущих в питомнике Редингского университета (Великобритания). Через несколько дней биологи собрали образцы ее крови и проанализировали то, какие молекулы выработал иммунитет животного в ответ на белки SARS-CoV-2.

Проведенный ими анализ показал, что в организме ламы появилось сразу четыре нано-антитела, способных связываться как с первыми вариациями коронавируса, так и новыми его разновидностями. Их назвали H3, F2, C5 и C1. Открыв эти молекулы, биологи выделили иммунные клетки лам, отвечавшие за их производство, и получили большие количества этих нано-антител.

Как надеются исследователи, столь же эффективно лекарства на их основе проявят себя в последующих клинических испытаниях на добровольцах.

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