Шесть учеников отравились в школе в Гяндже

Учащиеся средней школы №3 города Гянджа отравились

Учащиеся средней школы №3 города Гянджа отравились.

Об этом Report сообщили в Гянджа-Дашкесанском областном управлении образования.

По информации TƏBİB, 7 октября около 11:30 в инфекционное отделение Гянджинской городской объединенной больницы имени Аббаса Саххата с отравлением поступили шесть подростков.

После оказания первой помощи четверо из них были выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение двоих продолжается в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.