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Шесть учеников отравились в школе в Гяндже

Шесть учеников отравились в школе в Гяндже Учащиеся средней школы №3 города Гянджа отравились
Здоровье
7 октября 2022 г. 14:03
Шесть учеников отравились в школе в Гяндже

Учащиеся средней школы №3 города Гянджа отравились.

Об этом Report сообщили в Гянджа-Дашкесанском областном управлении образования.

По информации TƏBİB, 7 октября около 11:30 в инфекционное отделение Гянджинской городской объединенной больницы имени Аббаса Саххата с отравлением поступили шесть подростков.

После оказания первой помощи четверо из них были выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение двоих продолжается в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə 6 şagird məktəbdə zəhərlənib

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