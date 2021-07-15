О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона

Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя приложение и получив от пациента селфи, сделанное на смартфоне, врач может без дополнительных анализов д
Здоровье
15 июля 2021 г. 02:27
Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона

Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя приложение и получив от пациента селфи, сделанное на смартфоне, врач может без дополнительных анализов диагностировать такое опасное заболевание, как анемия.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Анемия, или малокровие - синдром снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови, которым страдает примерно каждый четвертый человек в мире. У детей, пожилых людей и хронических больных анемия может стать причиной тяжелых осложнений и даже смерти. Особенно это заболевание распространено в развивающихся странах, где существует проблема с его диагностикой, требующей, как правило, сложных анализов крови.

Исследователи из Университет Брауна в городе Провиденс штата Род-Айленд во главе с Селимом Сунером (Selim Suner) вместе с коллегами из больницы Род-Айленда разработали метод, позволяющий диагностировать анемию по стандартному изображению, полученному с камеры смартфона.

Предыдущие исследования показали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивой век, выглядит бледнее при анемии. В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктивы глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина.

Они увеличили небольшой участок конъюнктивы на каждой фотографии и разработали алгоритм распознавания цвета, а также модель прогнозирования, сопоставляющую цвет конъюнктивы, окружающей кожи и белков глаз с уровнем гемоглобина. Затем команда проверила созданный алгоритм на фотографиях, собранных у 202 новых, не участвовавших в первоначальном исследовании пациентов.

При анализе серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72 процентов. Цвет кожи пациента при этом никак не влиял на чувствительность метода, а главным фактором, определяющим точность диагностики, было качество изображения.

Исследователи считают, что разработанное ими приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, а также в условиях, когда инфраструктура для анализа крови недоступна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса
Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса
14 июля 2021 г. 18:53
В Азербайджане оштрафованы 7 объектов общепита
В Азербайджане оштрафованы 7 объектов общепита
14 июля 2021 г. 17:35
Названо число вакцинированных в Азербайджане
Названо число вакцинированных в Азербайджане
14 июля 2021 г. 16:34
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 146 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 146 человек
14 июля 2021 г. 16:32
В Азербайджане дом малютки закрыт из-за коронавируса
В Азербайджане дом малютки закрыт из-за коронавируса
14 июля 2021 г. 15:37
В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств
В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств
14 июля 2021 г. 13:59
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
TƏBİB сообщил, в каких случаях будет вводиться бустер-доза вакцины
TƏBİB сообщил, в каких случаях будет вводиться бустер-доза вакцины
14 июля 2021 г. 11:14
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
14 июля 2021 г. 10:33
Минздрав: Сертификат о вакцине бессрочный
Минздрав: "Сертификат о вакцине" бессрочный
14 июля 2021 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi