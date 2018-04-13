Педиатр-аллерголог о вакцинации детей с аллергией

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "В последнее время в Азербайджане не встречаются пациенты с тяжелой формой астмы".

Как сообщает Report, об этом сказала педиатр-аллерголог, профессор Амалия Эюбова.

Она сказала, что у младенцев с диатезом это или другие аллергические заболевания проявятся в будущем:

"Родители поступают невнимательно и несерьезно относятся к регулярным выделениям слизи из носа ребенка. До 2025 года в мире каждый 50-й будет страдать аллергическим заболеванием. Еда в этой области является одной из основных проблем. Изменение климата также является одним из факторов, влияющих на распространение этого заболевания".

А.Эюбова добавила, что вакцинация младенцев с аллергией - спорный вопрос:

"В целом прививки делают младенцам, которые совершенно здоровы. В последние годы прививки не делаются без разрешения родителей. В отдельных случаях вакцины у детей могут привести к серьезным последствиям. Это связано со слабой иммунной системой ребенка. Делать прививки таким детям запрещено".

Профессор также добавила, что можно делать прививки детям с аллергией:

"Однако нужно это делать только в период ремиссии. В целом дети за 2 недели до прививки должны быть уже к ней готовы. И даже две недели после прививки необходимо повторно использовать защитный метод".