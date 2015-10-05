"Нобелевку-2015"откроют объявлением лауреатов премии по медицине

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Ежегодная Нобелевская неделя открывается в понедельник в Стокгольме, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

По традиции, первыми будут названы имена лауреатов высшей мировой научной награды за 2015 год в области физиологии или медицины, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Согласно правилам фонда, с именами кандидатов, выдвинутых на Нобелевскую премию, можно будет ознакомиться лишь через 50 лет. Поэтому фамилии тех или иных ученых, появляющиеся в прогнозах журналистов и экспертов накануне дня оглашения, являются либо их догадками и предположениями, либо признаниями тех, кто представил того или иного ученого когда-либо к награде.

В прошлом 2014 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине вручили троим исследователям — работающему в Лондоне американскому британцу Джону О'Кифу и исследователям из Норвегии — мужу и жене Май-Бритт (1963) и Эдварду Мозерам (1962). Работы ученых показали, каким образом нервные клетки головного мозга осуществляют сложный интеллектуальный процесс и касаются возможностей человека выстраивать пространство в своем мозгу, что имеет большое значение для понимания многих заболеваний.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом 2015 году составляет 8 миллионов шведских крон (953 тысячи долларов США).

Церемония награждения новых лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий — в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики, учрежденной в 1968 году в память о Нобеле шведским Госбанком, будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.