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Названы семь простых способов замедлить процесс старения

Названы семь простых способов замедлить процесс старения Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения.
Здоровье
27 апреля 2021 г. 04:04
Названы семь простых способов замедлить процесс старения

Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express.

Речь идет о регулярной физической активности, здоровом сне, отказе от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от необычных диет.

При этом, по мнению специалиста, достаточно даже десяти минут регулярных прогулок каждый день, чтобы получить положительный эффект. При тренировках главное не переусердствовать, поскольку, как предупредил Стил, чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.

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