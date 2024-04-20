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Названы лекарства, опасные для людей с деменцией

Названы лекарства, опасные для людей с деменцией Использование антипсихотиков (нейролептиков или больших транквилизаторов) у людей с деменцией связано с повышенным риском инсульта, образования тромбов, инфаркта, переломов, пневмонии и острого повреждения почек.
Здоровье
20 апреля 2024 г. 07:32
Названы лекарства, опасные для людей с деменцией

Использование антипсихотиков (нейролептиков или больших транквилизаторов) у людей с деменцией связано с повышенным риском инсульта, образования тромбов, инфаркта, переломов, пневмонии и острого повреждения почек.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 173 910 человек из Англии, у которых в период с 1998 года по 2018 годы была диагностирована деменция. Их средний возраст составил 82 года, 63% из них были женщинами. В течение года до постановки диагноза им не назначались антипсихотики.

Антипсихотики (чаще всего рисперидон, кветиапин, галоперидол и оланзапин) получали более 35 тысяч пациентов. Их применение было связано с увеличением риска острого повреждения почек в 1,7 раза, инсульта и венозной тромбоэмболии — в 1,6 раза. Также у принимавших антипсихотики чаще развивались болезни сердца, возникало воспаление легких и происходили переломы. При расчете рисков ученые сделали поправку на факторы образа жизни пациентов и другие принимаемые лекарства.

Почти для всех неблагоприятных исходов риск был самым высоким в течение первой недели лечения антипсихотиками. Особенно выражена эта зависимость была в отношении пневмонии.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, антипсихотики продолжают широко назначать при поведенческих симптомах деменции, которые могут включать: апатию, депрессию, агрессию, тревогу, раздражительность, делирий и психоз. Это отчасти обусловлено нехваткой эффективных альтернатив антипсихотикам.

Любая потенциальная польза от лечения антипсихотиками должна быть сопоставлена с риском серьезного вреда, а планы лечения следует регулярно пересматривать, отметили авторы анализа.

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Версия на азербайджанском языке Demensiyalı insanlar üçün təhlükəli olan dərmanlar açıqlanıb

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