​Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с регистрации первых заболевших.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.

"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев", ― подчеркнул специалист.

При этом, по словам Бутенко, SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов сообщил, что пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. По его словам, здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Он добавил, что они тем самым способствуют созданию коллективного иммунитета. "С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, а с другой — очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронических больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки", — пояснил специалист.