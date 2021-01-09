Названа польза авокадо для организма

Ученые из США исследовали влияние авокадо на организм среди 163 человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые имели лишний вес и ожирение

Ученые из США исследовали влияние авокадо на организм среди 163 человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые имели лишний вес и ожирение.

Как передает Report, об этом сообщает Journal of Nutrition.

Отмечается, что добровольцев разделили на две группы. Первая ежедневно ела авокадо на завтрак, обед и ужин. Другая употребляла те же блюда без добавления в них фрукта.

Эксперимент продолжался 12 недель. За это время ученые исследовали анализы участников - образцы крови, мочи и кала.

Вследствие регулярного употребления авокадо у людей снизилась концентрация в кале желчных кислот. Кроме этого, в организме возросло содержание жирных кислот, элементов, важных для здоровья толстого кишечника и профилактики против рака и других воспалений.

Кроме того, ученые выяснили, что авокадо увеличивает количество бактерий, положительно влияющих на пищеварение и метаболические функции кишечной микробиоты.

Также эксперты выделили такие полезные свойства фрукта, как польза для работы сердца благодаря пищевым волокнам; содержание низкого гликемического индекса, что делает плод полезным для диабетиков; большое количество жирного масла и кислот, белков, антиоксидантов А и В, магния, калия, витаминов К, Е и D; высокое содержание ненасыщенных жиров, поддерживающих здоровый уровень холестерина.