Назван способ отличить ложные симптомы рака от настоящих

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал о ключевом способе не спутать ложные признаки онкологического заболевания с настоящими симптомами болезни

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал о ключевом способе не спутать ложные признаки онкологического заболевания с настоящими симптомами болезни.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, по словам специалиста, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может не подтвердиться. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет резкое повышение показателя онкомаркера. Чтобы избежать ошибки, рекомендуется всегда обращаться не к одному, а к нескольким специалистам.

"Иногда патоморфолог пишет — "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе", — рассказал Мяснянкин.

Кроме того, онколог предостерегает россиян от того, чтобы "находить" у себя симптомы рака, прочитав информацию в интернете.

"Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования", — подчеркнул врач.

Мяснянкин настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой при возникновении подозрений, что "со здоровьем что-то не так".