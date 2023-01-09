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Минздрав: Случаев заражения свиным гриппом в Азербайджане не выявлено

Минздрав: Случаев заражения свиным гриппом в Азербайджане не выявлено В соседних с Азербайджаном странах выявлены случаи заражения вирусом гриппа H1N1 (свиной грипп). Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения данным вирусом на территории страны не
Здоровье
9 января 2023 г. 13:06
Минздрав: Случаев заражения свиным гриппом в Азербайджане не выявлено

В соседних с Азербайджаном странах выявлены случаи заражения вирусом гриппа H1N1 (свиной грипп). Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения данным вирусом на территории страны не выявлено.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, известно много случаев, когда заболевание сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, общая слабость, боль в горле, кашель, насморк или заложенность носа и др.

"По информации, предоставленной Центром контроля за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения, нередко у обратившихся граждан обнаруживают и коронавирус. Данные случаи отражаются в ежедневной статистике. Вышеназванные симптомы являются также симптомами других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В холодные месяцы каждого года наблюдается значительный рост случаев заражения теми или иными вирусами, входящими в эту группу, и этот сезон не исключение", - отметил специалист.

"Меры профилактики одинаковы для всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (гриппа, коронавируса, других респираторных вирусов). Вот почему в периоды применения строгих карантинных мер наблюдалось снижение распространения гриппа и других инфекций. Ранее приобретенный иммунитет к этим вирусам, в том числе перекрестный, в результате несколько ослаб. По данной причине относительный рост числа зараженных после послабления карантинных мер был ожидаемым в этом сезоне.

В целях защиты от инфицирования за последние 3 года среди населения сформировалось т.н. "поведение в условиях распространения коронавирусной инфекции" - минимизация контактов, ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, соблюдение правил гигиены, регулярное проветривание помещений, а также соблюдение здорового образа жизни и правильного питания. Людям, входящим в группу риска, также настоятельно рекомендуется вакцинация от гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства" - добавил эксперт Минздрава.

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