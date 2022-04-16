Индия разрабатывает термостойкую вакцину от COVID-19

Индийские специалисты разрабатывают термостойкую вакцину против коронавируса, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Индийские специалисты разрабатывают термостойкую вакцину против коронавируса, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Над препаратом работают Индийский научный институт в Бангалоре и компания Mynvax.

Разрабатываемая вакцина сможет храниться при температуре 37 градусов Цельсия в течение четырех недель, при температуре кипения воды (100 градусов) - в течение 90 минут.

Как сообщают разработчики вакцины, препарат прошел исследование на мышах и вызвал сильный ответ антител против различных вариантов коронавируса, в том числе "дельта" и "омикрон".

Разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом препарат Covishield, выпускаемый Индийским институтом сыворотки, должен храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Американская вакцина Pfizer требует специализированного хранения при температуре минус 70 градусов.

Разработчики новой вакцины утверждают, что ее термостойкость и способность выдерживать временные тепловые удары имеют большое значение для решения проблемы вакцинного неравенства, а также для обеспечения препаратами против COVID-19 стран с неразвитой системой холодовых цепей и невысоким уровнем дохода.