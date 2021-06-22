Индийский штамм почти вытеснил из США британский

Эпидемиологи обнаружили, что индийский штамм SARS-CoV-2 недавно почти вытеснил из США британскую разновидность

Эпидемиологи обнаружили, что индийский штамм SARS-CoV-2 недавно почти вытеснил из США британскую разновидность, на его долю теперь приходится больше половины новых случаев заражения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, исследователи пишут об этом на medRxiv.

"Доля заражений британским вариантом коронавируса среди новых заражений всего за шесть недель упала с отметки в 70% в апреле этого года до 42%. Его вытесняют индийская и бразильская вариации SARS-CoV-2. Причем первый распространяется по США существенно быстрее второго", – пишут исследователи.

Индийский вариант коронавируса появился на территории Индии в конце ноября 2020 года, а весной этого года начал широко распространяться по остальному миру. От других разновидностей SARS-CoV-2 дельта-вариант отличается набором из нескольких ранее не встречавшихся мутаций. Предположительно эти мутации увеличивают заразность вируса и придают ему стойкость к действию антител.